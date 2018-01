Ativistas pedem referendo por mudanças em Cuba Um grupo de ativistas entregou hoje uma petição com mais de 11.020 assinaturas à Assembléia Nacional cubana. O documento, que pede a realização de um referendo sobre mudanças no sistema socialista cubano, foi entregue quando faltavam menos de 48 horas para o início da visita do ex-presidente americano Jimmy Carter à ilha. Conhecida como o Projeto Varela, a petição é fruto da maior campanha não-violenta local até hoje registrada na tentativa de impor reformas ao regime instaurado por Fidel Castro há 43 anos. A petição propõe um referendo que pergunta aos eleitores se estão a favor de direitos como a liberdade de expressão, anistia para os presos políticos e o direito de possuir uma empresa. A Constituição cubana diz que a Assembléia Nacional deve convocar um referendo nacional se receber um pedido com pelo menos 10.000 assinaturas comprovadas de eleitores inscritos. O governo de Fidel não respondeu imediatamente ao pedido. Interrogado acerca dessa campanha em abril, o chanceler cubano, Felipe Pérez Roque, disse aos jornalistas que duvidava de seu êxito e acusou seus organizadores de serem pagos pelo governo americano. O coordenador da campanha, Osvaldo Paya, do Movimento de Libertação Cristã, e outros dois homens identificados como Antonio Villa Sánchez e Andrés Regis Iglesias, do mesmo movimento, entraram na sede da Assembléia Nacional pouco antes das 11h00 desta manhã com duas caixas brancas, contendo as petições. Paya disse que foram ali recebidos por Columbia Lugo, secretária da Assembléia para relações públicas, e que levaram 20.000 assinaturas de todo o país. Mas acrescentou que só puderam entregar 11.020 assinaturas, devido "à repressão". Ao deixar a sede da Assembléia, emocionado, Paya disse que a apresentação das assinaturas abria "uma nova esperança para todos os cubanos, dentro e fora de Cuba, sem exclusões". Ele assegurou que o projeto não havia recebido dinheiro de nenhum governo ou grupo fora de Cuba. Disse ainda que agentes do governo confiscaram milhares de assinaturas, mas que os voluntários recolheram outras em seu lugar. Após chegar a Cuba no domingo a convite de Fidel, Carter pretende reunir-se com ativistas para discutir direitos humanos e assuntos religiosos na próxima quinta-feira, segundo seus auxiliares. Entre estes, presume-se que se vá encontrar com organizadores do Projeto Varela.