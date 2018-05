Ativistas preparam nova flotilha para levar ajuda à Gaza

ATENAS - Uma flotilha se prepara para viajar para a Faixa de Gaza e marcar, em 31 de maio, o primeiro aniversário do sangrento ataque israelense conta um comboio semelhante, disseram organizadores do novo comboio nesta segunda-feira, 11.

"Os preparativos estão progredindo e teremos condições adequadas para a partida dos navios até o fim de maio", disse Vaggelis Pissias, organizador da missão, durante uma coletiva de imprensa em Atenas, na Grécia. Apelidada de "Flotilha da Liberdade II", a missão vai reunir participantes de 50 países numa tentativa de furar o bloqueio de Israel à Faixa de Gaza.

Em 31 de maio de 2010, tropas israelenses atacaram a flotilha que tentava furar o bloqueio imposto à Faixa de Gaza, numa controversa operação que deixou oito ativistas turcos e um turco-americano mortos e atraiu a condenação internacional.

Por razões de segurança, os organizadores disseram que não divulgarão o número de navios que participarão da missão deste ano e nem o ponto de partida, embora tenham dito anteriormente que 15 embarcações poderiam integrar o grupo. No ano passado foram seis.

Os organizadores disseram em comunicado que o governo de Israel ameaça atacar a nova flotilha e "pedimos aos nossos respectivos governos, à comunidade internacional e à Organização das Nações Unidas (ONU) que não se dobrem" ao que consideram "terrorismo israelense". A flotilha deste ano vai levar "materiais de construção e produtos farmacêuticos" entre outros bens, disse o ativista grego Dimitris Plionis.

Ao falar para representantes europeus neste mês, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, chamou os planos para uma nova flotilha de "provocação" e disse que é do interesse comum de Israel e da Europa que o projeto da flotilha seja interrompido. Netanyahu também pediu a ajuda do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, para suspender o projeto. As informações são da Dow Jones.