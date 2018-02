Ativistas protestam contra arquivamento de denúncia de abuso sexual na ONU

GENEBRA - Ativistas protestam ao secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, diante do arquivamento de uma denúncia de abuso sexual contra o brasileiro Luiz Loures, vice-diretor-executivo da UNAids - a agência das ONU contra a Aids. Loures é hoje um dos brasileiros com o cargo mais elevado dentro do sistema internacional, equivalente a secretário-geral-adjunto da ONU.

A carta de protesto foi enviada nesta terça-feira, 6, pela entidade AIDS-Free World que lidera a Campanha Code Blue. O grupo milita pelo fim da impunidade em casos de exploração sexual e abusos entre funcionários da ONU. Nos últimos anos, foi essa a entidade, com sede nos EUA, que denunciou uma série de abusos sexuais cometidos por soldados das tropas da ONU em missões de paz.

Na semana passada, a UNAids anunciou ter encerrado a investigação que existia contra o brasileiro, afirmando que as denúncias "não estavam substanciadas". O nome de Loures já havia sido mencionado no jornal britânico The Guardian, mas os detalhes das alegações não foram tornados públicas. O Estado solicitou uma entrevista com o brasileiro, mas a organização afirmou que ele não se pronunciaria.

Loures é um dos responsáveis pela política de combate a Aids no mundo e entrou na entidade nos anos 90. Médico pela Universidade Federal de Minas Gerais, ele também estudou na Universidade de Berkeley, nos EUA. No site oficial da UNAids, ele é descrito como um dos pioneiros no tratamento de casos de Aids.

Agora, a AIDS Free World pediu que Guterres volte a tratar das alegações contra o brasileiro em uma reunião que teria com Michel Sidibé, o diretor-executivo da UNAids. "O caso precisa ser revisto", declarou Paula Donovan, diretora da ONG, alegando que a investigação ocorreu de forma irregular. A carta também é assinada por Stephen Lewis, outro responsável pela campanha Code Blue, e aponta para a falta de independência do processo.

"Sidibé precisa explicar como assumiu a tarefa de tomar a decisão final e descartar o caso", afirmou a carta, lembrando que o chefe do brasileiro foi questionado pelos investigadores sobre sua "intrusão no caso". O diretor-executivo era, segundo a ONG, testemunha e organizador do júri que trataria do caso do brasileiro. "Ainda assim, ele se considerou apropriado a julgar", apontou Donovan.

A denúncia da ONG ainda aponta que os investigadores se disseram "perplexos diante das palavras e ações de Sidibé". Para a entidade, "existem graves alegações contra Loures" que motivaram o apelo para que Guterres entenda que tais casos precisam ser tratados por órgãos independentes, neutros e externos.

O grupo de ativistas decidiu protestar publicamente em razão do "medo que existe no sistema da ONU por conta de possíveis demissões e retaliações". Isso, segundo o texto, faz com que funcionários fiquem em "silêncio". "O sr. tem a oportunidade de intervir nessa instância e liderar por seu exemplo", apelou o grupo a Guterres.

Procurada pela reportagem, a UNAids se limitou a enviar um comunicado que havia publicado na semana passada explicando o caso. A entidade garante que tem "tolerância zero" com assédio e está comprometida em lidar com as denúncias. Segundo a entidade, todos os funcionários e diretores são obrigados a passar por treinamentos para prevenir assédios.

Sem citar no comunicado o nome do brasileiro, a agência indicou que o caso foi tratado por um órgão de fiscalização dentro da Organização Mundial da Saúde (OMS). Um relatório foi produzido e, depois, examinado pelo Comitê da UNAids sobre Assédio. "A investigação concluiu que a queixa não foi substanciada e recomendava que fosse recusada."

O Comitê da UNAids "concordou com a conclusão e recomendou que o caso fosse encerrado". A entidade também garantiu que o processo segue uma investigação independente. Mas indicou que "a decisão final em tais assuntos é do diretor-executivo da UNAids".

A organização também afirmou que os funcionários que não estejam satisfeitos com a decisão podem recorrer. Em levantamento realizado em 2017, a UNAids apontou que dos 427 funcionários que responderam a uma pesquisa, 23 deles disseram que foram vítimas de assédio sexual dentro da organização.