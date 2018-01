Ativistas protestam contra Brexit com marionete de Theresa May

LONDRES - Vários ativistas se concentraram nesta quarta-feira, 28, diante do Parlamento britânico com uma marionete com o rosto da primeira-ministra Theresa May para protestar contra o Brexit, pouco antes de o Reino Unido invocar o artigo 50 do Tratado de Lisboa, que inicia as negociações sobre a saída da UE.

Os manifestantes, membros do movimento cívico global Avaaz, protagonizaram uma performance na qual a marionete de May segurava uma coleira presa a vários cidadãos que atuaram como cachorros com as bocas amordaçadas.

O diretor de campanhas do Avaaz, Alex Wilks, declarou que o protesto é um "símbolo do estado de ânimo de todo o país" e disse que rejeitam um "Brexit duro" (a saída da UE sem acesso ao mercado único europeu).

"May quer liderar um complicado divórcio, mas os cidadãos britânicos e o Parlamento rejeitam ser silenciados e vão seguir lutando por uma boa relação com nossos países vizinhos" acrescentou Wilks.

Sobre esta carta com a decisão de deixar o bloco, Wilks opinou que "o papel que Downing Street entregará a Bruxelas não é o final da história, na realidade é o começo", e manifestou que querem que "os cidadãos e os parlamentares estejam no meio destas conversas e sejam agentes ativos na negociação, não sujeitos passivos atrás de May".

Além disso, o ativista lembrou que uma pesquisa realizada em fevereiro pela empresa ICM mostrou que uma maioria de britânicos não queria a saída do Reino Unido do bloco europeu. / EFE