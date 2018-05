Ativistas se jogam no mar e impedem estudo da Petrobrás na Nova Zelândia

SIDNEY - A Petrobrás suspendeu neste domingo, 10, a prospecção do fundo marinho ao norte da Nova Zelândia após vários ativistas saltarem na água para impedir a passagem do barco que realiza o estudo, segundo a imprensa local.

A Petrobrás havia iniciado na semana passada uma exploração para localizar reservas de gás e petróleo em cerca de 12 mil quilômetros quadrados na bacia de Raukumara, à frente do Cabo do Leste, após receber no ano passado a autorização do governo neozelandês.

Desde então, uma frota de cinco embarcações com 50 ativistas a bordo, entre eles membros do Greenpeace e de uma tribo maori que vive no Cabo do Leste, estão navegando pela região.

Os manifestantes mergulharam na frente do barco Orient Explorer, que recebeu ordem da companhia para suspender a exploração ao considerar que os trabalhos seriam muito perigosos.

"Isto não é um protesto. É um ato de defesa de nossas terras e águas ancestrais que nos tem sustentado durante várias gerações", disse o porta-voz maori, Rikirangi Gage.

O porta-voz da Petrobrás, Mark Blackham, minimizou o impacto do protesto na operação da companhia, que deveria durar cerca de dois meses.