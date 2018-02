Ativistas se reúnem em Gales antes de cúpula da Otan Centenas de manifestantes antiguerra marcharam pela cidade galesa de Newport, antes de uma importante cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no local na próxima semana. Cerca de mil ativistas hasteavam bandeiras e cartazes onde se lia "Não à Otan" e "Pare com a expansão da Otan" enquanto marchavam neste sábado de maneira pacífica.