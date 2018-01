Atlantis acopla com a estação espacial internacional O ônibus espacial Atlantis chegou nesta sexta-feira à estação espacial internacional para deixar o laboratório Destiny, de US$ 1,4 bilhão, em sua nova casa. A Atlantis acoplou com a estação espacial Alpha no momento em que a nave se encontrava 354 quilômetros acima do Oceano Pacífico, a nordeste de Nova Guiné. O comandante do ônibus espacial, Kenneth Cockrell, tomou o controle manual da Atlantis durante a aproximação e guiou sua nave durante o processo. O laboratório, com oito metros de comprimento e quatro de diâmetro, será unido à Alpha no sábado, durante a primeira das três caminhadas espaciais previstas para a missão. A astronauta Marsha Ivins, operadora do braço mecânico, terá apenas duas polegadas de folga quando for tirar lentamente o laboratório do compartimento de carga da Atlantis. As escotilhas entre a Atlantis e a Alpha ficaram abertas durante duas horas após a acoplagem realizada nesta sexta-feira. A tripulação de cinco cosmonautas da Atlantis é o segundo grupo a visitar o interior da Alpha desde que o comandante Bill Shepherd e seus dois colegas russos iniciaram, em 2 de novembro, uma missão de quatro meses a bordo da estação.