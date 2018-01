Atlantis decola com nova porta para estação espacial O ônibus espacial Atlantis entrou em órbita hoje carregando uma nova porta, de US$ 164 milhões, para a estação espacial internacional. A Atlantis às 5h04 locais, (9h04 GMT), iluminando o céu por mais de uma hora antes do sol nascer. O ônibus e seus cinco tripulantes partiram com um atraso de um mês causado por problemas na estação espacial Alpha durante o sobrevôo ao Oceano Índico. A Alpha é habitada por três astronautas, dois norte-americanos e um russo e o atraso na entrega da nova porta não afetou a segurança dos astronautas porque um robô realizou consertou o defeito na entrada da câmara de pressurização da estação. Os três tripulantes da Atlantis farão a instalação da nova porta. Com isso, os astronautas que vivem na Alpha terão mais autonomia e poderão prosseguir a construção da estação ao longo dos próximos seis anos.