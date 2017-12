Ato contra a Alca pára trânsito em Ottawa Centenas de manifestantes mantêm parado o trânsito nas proximidades do Departamento de Relações Exteriores do Canadá, na capital Ottawa, para protestar contra a criação da Alca (Área de Livre Comércio das Américas). A intenção dos participantes do ato é entrar no prédio oficial, achar e liberar ao público uma cópia do rascunho do acordo, que deverá ser discutido no próximo fim de semana na Reunião Ministerial de Buenos Aires. A polícia ainda não interveio na manifestação, mas continua em guarda isolando a frente do edifício, segundo a versão eletrônica em tempo real do Ottawa Business Journal. O protesto foi qualificado pelos organizadores como um "aquecimento" para a Cúpula das Américas, em que a Alca deve ser o tema dominante, nos dias 20 e 22 de abril, em Quebec, Canadá. Os manifestantes afirmam que o processo de negociações para a Alca tem sido mantido em sigilo e que, com a criação da área, o controle sobre programas sociais será entregue a um organismo supranacional que responderá apenas às empresas multinacionais.