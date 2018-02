Ato contra China marca feriado comunista em Hong Kong

HONG KONG - Milhares de manifestantes pró-democracia tomaram as ruas de Hong Kong nesta quarta-feira, alguns deles zombando das celebrações do Dia Nacional, num momento em que as manifestações se espalhavam para uma nova área da cidade, elevando a pressão sobre o governo em Pequim.

O objetivo dos manifestantes tem sido ocupar partes da cidade, inclusive ao redor do distrito financeiro, no centro, para expressar a fúria pela decisão da China de limitar as opções dos eleitores na eleição de 2017 para o governo local.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Muitos temiam que a polícia usasse a força para expulsar a multidão antes do início das comemorações nesta quarta do aniversário da fundação da República Popular da China, pelo Partido Comunista, em 1949. Esses temores se mostraram infundados.

Nem os trovões, os raios e a chuva pesada fizeram naufragar a determinação dos manifestantes, que se abrigaram debaixo de passagens cobertas enquanto policiais observavam passivamente nas proximidades.

Radiante, o dirigente de Hong Kong, Leung Chun-ying, nomeado por Pequim, apertou a mão de simpatizantes, agitando a bandeira chinesa, mesmo quando os manifestantes que querem que ele renuncie: "Queremos democracia de verdade." / REUTERS