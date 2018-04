Ator de 'Glee' é encontrado morto em quarto de hotel no Canadá

O ator Cory Monteith, 31 anos, que ganhou fama atuando na série de televisão "Glee", foi encontrado morto em seu quarto no 21º andar do Fairmont Pacific Rim Hotel em Vancouver por volta do meio-dia deste sábado, 14, informou a polícia. Monteith interpretava Finn Hudson na série da Fox.

O vice-chefe de polícia Doug Lepard declarou que não havia indícios de violência. Monteith não deixou o hotel após o vencimento da diária então os funcionários foram verificar o que tinha acontecido e o encontraram morto, disse Lepard.

"Não temos muitas informações sobre a causa da morte", declarou a legista Lisa Lapointe. Segundo Lepard, Monteith havia saído mais cedo e as. As pessoas com quem ele esteve sendo interrogadas.

O ator travava uma dura luta contra a dependência de drogas, a ponto de ter declarado que tinha sorte por estar vivo. Em abril, Monteith se internou numa clínica e pediu privacidade durante sua recuperação, informou um representante na época.

Não foi a primeira vez que ele procurou tratamento. Quando tinha 19 anos, falou sobre sua dependência e sua luta contra ela, declarando que tinha um sério problema e que usava "tudo e qualquer coisa". Em 2011, ele afirmou à revista Parade que tinha "sorte por estar vivo".

Segundo a biografia de Monteith, disponível no site da Fox, o ator nasceu em Calgary, Alberta, e se mudou para Vancouver quando criança. Antes de virar ator, ele trabalhou como recepcionista no Wal-Mart, motorista de ônibus escolar, carpinteiro e motorista de táxi./ AP