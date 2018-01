Atos contra e a favor da guerra dividem Roma A polícia dividiu em dois, neste sábado, o centro da capital italiana, onde foram realizadas duas grandes manifestações contrárias: uma, governista, em apoio à coalizão antiterrorista liderada pelos Estados Unidos; outra, contra o bombardeio no Afeganistão. Temendo um ato terrorista, autoridades proibiram vôos sobre a capital e fecharam estações do metrô e ruas. A "USA-Day", organizada pelo primeiro-ministro Silvio Berlusconi, contou com a participação de cerca de 100 mil pessoas. A marcha pela "paz e solidariedade com todos os povos oprimidos" reuniu uns 70 mil manifestantes. Cinco mil policiais foram mobilizados para impedir distúrbios violentos e principalmente manter os dois lados separados, já que as manifestações eram próximas. Apesar dos temores, foram registrados apenas alguns atos de vandalismo. Leia o especial