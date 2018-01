Atraídos por miragens, pelicanos mergulham no asfalto Mais de 30 espécimes de pelicano marrom, uma espécie ameaçada de extinção, chocaram-se contra calçadas e estradas no Arizona, confundindo o tremeluzir induzido pelo calor na superfície pavimentada com lagos e rios. ?Eles tentam pousar na água, mas é asfalto, e aí é ?Bam! Que dor!??, disse Sandy Cate, diretora do centro de vida silvestre do Departamento de Caça e Pesca do Arizona. Ao longo das duas últimas semanas, pelicanos feridos foram encontrados entre as cidades de Yuma e Phoenix. A maioria foi tratada por desidratação e emaciação. Especialistas crêem que os pássaros enfrentam escassez de comida ao longo da Costa Oeste e se dirigem para o Arizona em busca de peixe. A luz do Sol, juntamente com as camadas de ar quente e frio sobre o asfalto produzem miragens que atraem os pelicanos.