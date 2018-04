Atraso de Kadafi irrita deputado italiano Em sua primeira visita oficial à Itália, o líder líbio, Muamar Kadafi, atrasou-se ontem duas horas para um encontro com os membros da Câmara dos Deputados. Irritado com a longa espera, o presidente da Casa, Gianfranco Fini, cancelou a reunião. Kadafi reuniu-se ontem com a ministra italiana para a Igualdade de Oportunidades, Claudia Cardinale.