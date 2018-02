Atriz indiana morre em acidente aéreo Uma famosa estrela de cinema e mais três pessoas morreram na queda de um pequeno avião no sul da Índia neste sábado. A atriz Soundarya, que estava trabalhando na campanha do partido Bharatiya Janata, do primeiro-ministro Atal Bihari Vajpayee, estava viajando para participar de um comício quando o avião caiu, informou S. Mariswamy, o chefe de polícia de Bangalore. O acidente aconteceu minutos depois que o avião decolou de um campo de pouso nos arredores de Bangalore usado por pequenas aeronaves. Segundo testemunhas, o aparelho pegou fogo logo após a decolagem. Os outros mortos, além da atriz, são um membro do partido governista, o piloto do vôo fretado e o irmão de Soundarya. A atriz tinha 32 anos e atuaou em cerca de cem produções da poderosa indústria cinematográfica indiana, uma das maiores do mundo. No ano passado, ganhou um prêmio nacional por seu trabalho. Ela casou-se no ano passado e continuou a atuar no cinema, rompendo uma tradição da Índia ? as atrizes normalmente afastam-se da carreira após o casamento.