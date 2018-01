Atriz iraniana é condenada a chibatadas por beijar jovem ator Uma famosa atriz iraniana confirmou nesta quarta-feira que um tribunal da região central do Irã a condenou 74 chibatadas e deixou pendente o cumprimento da sentença. O motivo da condenação foi ela ter beijado no rosto, em público, um jovem ator no ano passado. "Eu fui condenada a levar 74 chicotadas, e o cumprimento da sentença ficou em suspenso. Infelizmente, a corte divulgou o veredicto para a imprensa antes de eu ser pessoalmente informada sobre a decisão", disse a atriz Gowhar Kheirandish à agência Associated Press. Durante um festival na cidade de Yazd, em setembro passado, Kheirandish trocou um aperto de mãos e beijou na face o ator Ali Zamani. O ato provocou protestos. As estritas leis islâmicas iranianas proíbem relações sociais públicas entre homens e mulheres sem vínculos de parentesco. A troca de beijos em público entre homens e mulheres é considerada um tabu. Mais cedo esta semana, o tribunal público de Yazd considerou Kheirandish culpada e emitiu a sentença. Segundo o veredicto, ela receberá as chicotadas se repetir a ofensa.