Atriz Jennifer Hudson identifica corpo de sobrinho O corpo de um menino encontrado hoje em um veículo foi identificado pela atriz e cantora norte-americana Jennifer Hudson como o cadáver de seu sobrinho de 7 anos, informou a polícia de Chicago. O menino Julian King estava desaparecido desde que os corpos da mãe e do irmão de Hudson foram encontrados, mortos a tiros, na sexta-feira, na residência onde ambos viviam. Hudson havia oferecido uma recompensa de US$ 100 mil pela devolução do seu sobrinho são e salvo. O garoto era filho da irmã da atriz, Julia Hudson. A atriz, que ganhou o Oscar em 2007 por seu papel no filme Dreamgirls, esteve em Chicago no final de semana. O ex-marido de Julia Hudson, William Balfour, foi detido como suspeito no caso, embora não tenha sido acusado. Ele foi detido no sábado e não era pai de Julian King.