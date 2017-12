Atriz pornô é apedrejada até a morte no Irã Uma mulher de 35 anos foi apedrejada até à morte numa prisão de Teerã, oito anos depois dela ter atuado em filmes pornográficos, informou hoje o jornal Entekhab. A mulher foi presa depois que a polícia obteve cópia de um de seus filmes. Antes de ser apedrejada, no domingo, na penitenciária de Evin, ela foi parcialmente enterrada. A mulher, cujo nome não foi divulgado, negou ter cometido qualquer crime, mas evidências e testemunhos levaram a Suprema Corte a autorizar o apedrejamento, que é uma punição rara no Irã: o país geralmente condena à morte pelo enforcamento.