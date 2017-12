Atropelamento deixa ao menos nove feridos em Boston, diz polícia

BOSTON, EUA - Ao menos nove pessoas ficaram feridas em um atropelamento em Boston, no nordeste dos Estados Unidos, nesta segunda-feira, 3. O motorista é um homem de 56 anos e foi detido para interrogatório. Segundo a polícia, não há indícios de terrorismo.

Ainda de acordo com as autoridades locais, um carro atingiu um grupo de pedestres entre as ruas Porter e Tomahawk, segundo o diário Boston Globe.

Os feridos, com diferentes graus de gravidade, foram transferidos para hospitais locais. Bombeiros também estão no local.