A data para a audiência do processo de extradição foi decidida após uma audiência hoje em um tribunal do sudeste de Londres. Cidadão australiano, Assange falou apenas para confirmar seu nome e endereço. O WikiLeaks é um site especializado em vazar informações confidenciais e tem divulgado um lote de cerca de 250 mil documentos diplomáticos dos Estados Unidos. As informações são da Dow Jones.