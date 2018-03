Audiência de debate entre vices bate recorde

O número de americanos que assistiram ao debate na TV de anteontem entre os candidatos à vice-presidência na corrida à Casa Branca foi muito maior do que os que acompanharam o confronto entre os presidenciáveis John McCain e Barack Obama, no dia 26. Segundo o instituto Nielsen Media Research, 70 milhões de espectadores viram o confronto entre a republicana Sarah Palin e o democrata Joe Biden - uma audiência 42% mais alta do que embate dos candidatos à presidência. O debate entre Sarah e Biden foi o mais assistido da história entre candidatos a vice-presidente dos EUA. A curiosidade sobre a performance de Sarah - que vinha sendo criticada por seu despreparo ao conceder entrevistas - foi o fator que mais atraiu espectadores. Mas o instituto informou que é preciso lembrar que mais gente assiste à TV às quintas-feiras do que às sextas, dia do debate entre McCain e Obama. Pesquisas divulgadas após o debate entre os candidatos a vice indicaram que Biden venceu o confronto com a rival Sarah Palin. Ele ignorou sua oponente e concentrou seus ataques em McCain, mostrando-se mais agressivo que Obama no debate presidencial. Biden saiu vencedor para 46% dos eleitores ouvidos pela rede CBS News e para 51% dos entrevistados pela CNN. Em contrapartida, apenas 21% e 36% dos americanos ouvidos nas duas pesquisas, respectivamente, acreditaram que a performance de Sarah foi superior. A baixa aprovação da governadora do Alasca, porém, não desanimou os líderes republicanos que, logo após o debate, anunciaram a "vitória de Sarah". A campanha de McCain a qualificou como "direta, enérgica e um sopro de ar fresco". Durante um comício em Pueblo, no Colorado, McCain elogiou Sarah. "Ela teve uma atuação magnífica", disse o republicano. "Viva la Barracuda", comemorou, fazendo referência a um dos apelidos de Sarah. O presidente George W. Bush considerou "excelente" o desempenho de Sarah . Segundo o assessor da presidência, Tony Fratto, Bush "achou que foi um bom debate, no qual a governadora Palin se saiu muito bem". Os democratas também não economizaram elogios à atuação de Biden. "Estou muito orgulhoso de Joe. Acho que os EUA puderam ver claramente por que acredito que ele será um excelente vice-presidente, principalmente no período difícil em que vivemos. Ele será extraordinário", disse Obama. "Biden teve uma clara vitória, pois fez uma defesa apaixonada pela mudança nas desastrosas políticas econômicas e internacionais dos últimos oito anos", disse o chefe de campanha de Obama, David Plouffe. Biden passou o dia em Delaware, despedindo-se de seu filho, o capitão Joseph Biden III, que parte amanhã para o Iraque. "O que nos conforta é o fato de que vocês são o mais bem preparado grupo já enviado para o perigo", disse Biden.