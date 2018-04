Audiência do caso Garzón termina em Madri As audiências do julgamento do juiz Baltasar Garzón, processado por investigar crimes cometidos pela ditadura de Francisco Franco, terminaram ontem na Suprema Corte da Espanha. Na sessão final, o magistrado afirmou que sua consciência estava "tranquila" e apenas quis evitar o esquecimento das vítimas.