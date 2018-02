Audiência do papa é uma das mais breves do pontificado O papa João Paulo II, com sinais de fraqueza e dificuldade para ler, ofereceu nesta quarta-feira, uma de suas mais breves audiências gerais e que pela primeira vez, em seu papado, foi realizada em sua residência de verão, nas proximidades de Roma. Em verões anteriores, enquanto residia temporariamente em Castel Gandolfo, o pontífice fazia de helicóptero o breve trajeto até o Vaticano, a fim de presidir as audiências das quartas-feiras, populares entre os turistas. Mas como o pontífice de 82 anos está cada vez mais frágil, parece ter resolvido evitar a viagem semanal. Dentro de alguns dias, João Paulo tem programada uma viagem ao Canadá, para um encontro mundial de jovens, e visitas à Guatemala e ao México, para oficiar atos de canonização e beatificação. Nesta quarta-feira, o pontífice manteve-se sentado durante quase toda a audiência, oferecida no pátio do palácio. O papa falou com dificuldade e às vezes sua voz era incompreensível. Embora muitas audiências gerais no Vaticano tenham durado em média uma hora e meia, a desta quarta-feira foi de pouco mais de 30 minutos.