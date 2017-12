Augusto Pinochet vira nome de vinho O filho mais velho do ex-ditador Augusto Pinochet, de mesmo nome, registrou comercialmente o nome de seu pai para a venda de vinhos. Augusto Pinochet Hiriart disse ao jornal La Tercera que deseja usar a marca comercial com o nome de seu pai em vários produtos vitivinícolas. "Temos em vista muitos tipos de produtos, inclusive não descartamos a criação de algo novo dentro de minha empresa", afirmou. Segundo o filho do ex-ditador chileno, as garrafas de vinho Augusto Pinochet serão vendidas principalmente em supermercados de Miami. Há alguns anos, um fanático por Pinochet lançou um vinho no Chile chamado "Capitão General", mas o produto não figura entre os mais vendidos do país.