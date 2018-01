AUI vence eleições no Iraque, mas não consegue maioria Aliança Unida Iraquiana (AUI), agrupamento xiita, foi o partido mais votado nas eleições parlamentares realizadas em 15 de dezembro do ano passado, no Iraque, segundo os dados oficiais, mas não conseguiu a maioria absoluta. De acordo com as informações divulgadas hoje pela Comissão Eleitoral Independente Iraquiana (Ceii), a AUI ficou com 128 das 275 cadeiras da câmara, mas não conseguiu o número necessário para governar sem os outros partidos. Para tanto, ela precisaria de 138 cadeiras. Após a lista xiita ficou a Aliança Curda, que diminui seus lugares na câmara de 75, nas eleições de janeiro de 2005, para 53 nestas últimas votações. Esses dois partidos também venceram as eleições parlamentares de janeiro do ano passado. Desde então, governam o Iraque em coalizão. Já o ex primeiro-ministro xiita Ayad Allawi, que foi apoiado pelo EUA, conseguiu 25 cadeiras. Allawi ganhou a reputação de ser duro nas negociações com insurgentes, mas tem sido alvo de sérias acusações de corrupção, que prejudicam sua imagem.