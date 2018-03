"Aula de bomba" causou explosão em mesquita, dizem EUA Militares americanos disseram que a explosão de uma mesquita na cidade iraquiana de Faluja, a oeste de Bagdá, ocorreu durante uma "aula" de como fazer bombas. A explosão na mesquita acabou matando pelo menos nove civis iraquianos. O imã da mesquita estaria entre os mortos. "Aparentemente, a explosão ocorreu durante uma aula de como fazer bombas, que estava em andamento dentro da mesquita", disse o Comando Central dos EUA no Iraque. Os moradores da cidade, no entanto, acusam os EUA de terem atacado a mesquita. As forças americanas negaram as acusações de que um míssil americano teria sido o responsável pela explosão. As informações são do site da BBC em português. Para ler o noticiário da BBC, que é parceira do estadao.com.br, clique aqui.