Aumenta a desigualdade social na China Uma pesquisa realizada pela Academia Chinesa de Ciências Sociais mostrou que durante o ano de 2002, residentes de cidades ganhavam três vezes mais do que os que moravam no campo. O encarregado da pesquisa, Li Shi, disse que o estudo não é uma representação precisa da realidade, e que a disparidade é ainda maior. Fazendeiros pagam pela educação e saúde. Seus rendimentos são um sexto dos da população urbana. Um acadêmico ouvido pela agência de notícias chinesa Xinhua culpou as políticas governamentais que taxam excessivamente os fazendeiros. O governo chinês está consciente do potencial de insatisfação que existe no interior do país, e recentemente anunciou que vai investir US$ 18 bilhões (cerca de R$ 54 bilhões) para aumentar a renda da população do campo. O assunto se tornou um tema polêmico devido a um inesperado bestseller. Intitulado Uma Investigação Sobre os Camponeses Chineses, o livro já vendeu cem mil cópias. Ele destaca o pesado fardo que as taxas representam, e a corrupção que atrapalha a vida de vários fazendeiros. A sua mensagem implícita, no entanto, é a mais subversiva. Ele conclui que meio século de comunismo não foi suficiente para melhorar a vida dos 900 milhões de camponeses chineses.