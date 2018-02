Aumenta a repressão em Cuba, diz Comissão de Direitos Humanos A Comissão Cubana de Direitos Humanos e Reconciliação Nacional denunciou hoje um "aumento relativo da repressão" este ano na ilha. Segundo um informe atualizado em 30 de junho e divulgado hoje, o número de presos políticos ou político-sociais aumentou de 210 existentes no segundo semestre de 2001 para 230 este ano. "Seria preciso acrescentar pelo menos outros 30 prisioneiros sobre os quais não temos informação recente, e que duvidamos de que tenham sido libertados, levando em conta suas condenações por longo tempo", diz o informe da Comissão - ilegal, mas tolerada pelo governo. O governo cubano continua ocultando da opinião pública os números correspondentes à população penal em todas as suas categorias; porém, informes "não oficiosos", destaca o relatório, indicariam uma diminuição relativa dos presos comuns neste último ano. O informe da Comissão acrescenta que "o governo de Cuba continua descumprindo as normas mínimas da ONU para o tratamento de presos e detidos" e cita também a falta de informação oficial sobre a aplicação da pena de morte. "Não pudemos confirmar novos fuzilamentos a partir do verão de 2000, enquanto estimamos que entre 50 e 100 condenados ou réus expostos à pena máxima permanecem nos corredores da morte existentes em cerca de meia centena de prisões de alta segurança que funcionam no país", conclui o informe.