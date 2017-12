Aumenta a tensão entre Índia e o Paquistão Índia e Paquistão trocaram hoje uma série de sanções diplomáticas e econômicas, enquanto prosseguiam na área militar os preparativos para um eventual confronto. Temendo um conflito de grandes proporções, os Estados Unidos pediram às duas nações nucleares do sul da Ásia que procurem uma saída política. O governo indiano foi o primeiro a impor medidas punitivas, que incluem a proibição de aviões comerciais paquistaneses de sobrevoar o espaço aéreo indiano a partir do dia 1º. A Índia decidiu reduzir pela metade sua representação diplomática em Islamabad e também a paquistanesa em Nova Délhi. Os diplomatas que permanecerem na Índia terão sua circulação restrita à capital indiana. A retaliação paquistanesa veio imediatamente e nos mesmos termos. O espaço aéreo do país está vetado à aviação comercial indiana. E seus diplomatas não podem sair dos limites de Islamabad. Com as sanções, a Índia pretende forçar o Paquistão a fechar dois grupos de separatistas islâmicos da Caxemira indiana, Jaish-i-Mohammad e Lashkar-i-Taiba, acusados de envolvimento no ataque do dia 13 ao Parlamento indiano, que deixou 14 mortos e 17 feridos. Segundo as autoridades indianas, esses grupos, com sede na Caxemira paquistanesa, são apoiados pelos serviços secretos paquistaneses. Negação - O Paquistão negou categoricamente qualquer participação nos atentados. E pôs sob prisão domiciliar o chefe do Jaish. A Índia julgou a medida insuficiente. O chanceler indiano, Jaswant Singh acusou o governo paquistanês de tentar enganar a comunidade internacional com "ações cosméticas contra os terroristas". Singh descartou qualquer possibilidade de diálogo no momento. O chanceler paquistanês, Aziz Ahmed Khan, declarou-se desapontado com os passos dados pelo vizinho. "Isso vai incendiar a já tensa atmosfera." O ministro indiano da Defesa, George Fernandes, disse que mais tropas serão enviadas à fronteira, na maior concentração militar na região em 15 anos. "Nossa resposta será adequada", reagiu o porta-voz militar paquistanês, Rashid Quareshi, O secretário de Estado americano, Colin Powell, telefonou para os líderes dos dois países na quarta-feira, pedindo reflexão e moderação.