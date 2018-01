Aumenta estimativa de mortes em incêndio no Peru Informes divulgados no Peru indicam que o número de mortos no gigantesco incêndio de há duas semanas, em Lima, teria aumentado de 274 para mais de 400. Segundo o jornal Comercio, o Centro de Operações de Emergência (COE) informou que o número de vítimas chegou a 447: os 274 falecidos oficialmente registrados, mais 173 pessoas que estão desaparecidas. Esta cifra, disse o matutino, foi fornecida ao COE pelo ministério da Mulher e Desenvolvimento. No entanto, a assessoria de imprensa desse ministério disse à Associated Press que a lista ainda está sendo revisada no que diz respeito às denúncias recebidas sobre desaparecimentos. Segundo estimativas dos bombeiros, o incêndio de 29 de dezembro passado no shopping center Mesa Redonda, no centro da capital peruana, pode ter provocado temperaturas de até 1.000 graus centígrados; por isso, se acredita que muitas pessoas atingidas pelo fogo possam ter sido reduzidas a cinzas. Dos 274 corpos recuperados, apenas 84 puderam ser reconhecidos por seus familiares.