Hollande e premiê francês registram recorde de impopularidade

PARIS - A impopularidade do presidente da França, François Hollande, e do primeiro-ministro, Manuel Valls, alcançou em junho um novo recorde, segundo uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 2, pela emissora "itélé".

De acordo com o levantamento, Hollande conta com o apoio de somente 11% da população, 5 pontos a menos que em maio. Esse é seu nível mais baixo desde que a pesquisa começou a ser feita em novembro de 2012.

O chefe de Estado só tem o apoio de 3% dos simpatizantes do partido conservador, 3 pontos a menos que no mês anterior. Já entre socialistas e ecologistas, sua aprovação chega a 36%, o que representa uma queda de 4 pontos.

Em plena agitação social vivida no país em razão da polêmica envolvendo a reforma trabalhista, a popularidade de Valls caiu 8 pontos e se situa em 14%. O chefe de governo perdeu 12 pontos entre socialistas e ecologistas, com 35% de opiniões favoráveis, e ganhou 3 pontos entre os conservadores, com 13%.

A pesquisa indica que mais de um terço dos franceses acreditam que o governo está disposto a tomar decisões impopulares se forem boas para o país, e 26% acreditam que o Executivo "tem uma linha clara, da qual não se movimenta". /EFE