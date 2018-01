Aumenta índice de delinqüência em Nova York Depois de uma notável queda do índice de delinqüência em Nova York após os atentados terroristas de 11 de setembro, as estatísticas assinalam um aumento de delitos principalmente nas ruas de Manhattan. Em outubro último, segundo o tablóide New York Post, os delitos com armas cresceram 24,4% em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto que apenas na última semana eles cresceram 33% em comparação com 2000. De acordo com o jornal, os homicídios aumentaram 7,7%, passando de 52 por mês no ano passado para 56 em outubro deste ano.