Aumenta número de crimes nos EUA Assassinatos, transgressões e quase todos os delitos violentos, com exceção das agressões com agravantes, aumentaram no ano passado nos Estados Unidos, informou hoje o FBI (polícia federal dos EUA). Trata-se do primeiro aumento anual no número total de delitos em uma década. Segundo o FBI, que baseia suas estatísticas anuais de crimes em informações das 17.000 agências policiais em toda a nação, depois de vários anos de declínio o número de assassinatos subiu pelo segundo ano consecutivo em 2001, passando para 15.980 casos, um aumento de 2,5% em relação a 2000. Ainda de acordo com o FBI, o número de assaltos aumentou menos de 1% e o de roubos subiu 3,7%. As agressões com agravantes, por outro lado, caíram 0,5%, para seu menor nível desde 1987. O informe do FBI sublinha que não incluiu as mortes pelos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, pois "diferem dos delitos cotidianos cometidos neste país". O documento acrescenta que os mortos de 11 de setembro totalizaram 3.047. Destes, 2.823 pereceram no World Trade Center, 184 no Pentágono e 40, na Pensilvânia. De acordo com o informe, o número total de delitos subiu 2,1% no ano passado, o primeiro aumento anual desde 1991. Mesmo assim, tal número continua 10% inferior a 1997.