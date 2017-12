Aumenta número de idosos no mundo, diz ONU Hoje, uma em cada 10 pessoas no mundo tem 60 anos ou mais, e por volta de 2050 será uma em cada cinco, afirma um estudo da ONU sobre população global e envelhecimento divulgado nesta quinta-feira. Segundo o informe, a população mais velha está ficando ela própria mais velha, e os mais velhos entre os velhos - o grupo de 80 anos ou mais - são aqueles cujo número mais cresce, perfazendo hoje 12% dos acima de 60 anos. De acordo com o estudo, por volta de 2050, 21% dos velhos terão 80 anos ou mais, e o número de centenários irá crescer cerca de 15 vezes, passando dos 210.000 de hoje para 3,2 milhões. O estudo da ONU afirma ainda que, desde 1950, a expectativa de vida no planeta aumentou 20 anos, para os atuais 66 anos de idade, em média. E que em 2050 o número daqueles com 60 anos ou mais deve ultrapassar o número de crianças - definidas como pessoas com até 14 anos.