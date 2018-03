Aumenta número de imigrantes em todo o mundo, diz ONU O número de imigrantes no mundo mais que duplicou desde 1975, com cerca de 175 milhões de pessoas vivendo hoje fora de seu país de origem, segundo dados da Divisão de População das Nações Unidas. A Europa é o principal destino de imigrantes, tendo atraído um total de 56 milhões de pessoas, com Alemanha, França e Grã-Bretanha como os maiores receptores. Em segundo lugar figuram a Ásia e o Oriente Médio, com Índia, Arábia Saudita, Paquistão, Casaquistão, Hong Kong, Irã e Israel como os principais destinos. Em terceiro lugar encontra-se a América do Norte, com os Estados Unidos como principal destino da região. Segundo a ONU, em 2000, 35 milhões de imigrantes viviam nos Estados Unidos e quase 6 milhões, no Canadá. Joseph Chamie, diretor da Divisão de População, disse que se espera que a imigração aumente ainda mais nos próximos 50 anos, já que a população de países como Canadá, Japão, Itália, Alemanha e Espanha está em processo de diminuição e de envelhecimento. "Como conseqüência, países como o Canadá tentam atrair cerca de 300.000 imigrantes por ano. Os Estados Unidos recebem também um grande número de imigrantes e algumas nações européias, como a Alemanha, reformaram suas políticas migratórias para atrair imigrantes altamente capacitados. Por outro lado, países como Espanha, Portugal e Grã-Bretanha procuram braços para trabalhos agrícolas e outras atividades que seus próprios cidadãos evitam", afirmou Chamie.