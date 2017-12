Aumenta número de mortos em atentado a bomba no Iraque De acordo com informações divulgadas pela rede de TV árabe Al-Jazeera, subiu para 32 o números de vítimas fatais no atentado com carro-bomba que aconteceu este sábado na cidade de Hilla, localizada a cerca de cem quilômetros ao sul de Bagdá. O carro-bomba explodiu na frente de uma mesquita do centro da cidade, por volta das 20h30 locais. Hilla tem população de maioria xiita e é controlada por tropas polonesas que integram a coalizão liderada pelos Estados Unidos. O comando das forças da Polônia no Iraque informou que nenhum de seus soldados sofreu ferimentos no atentado.