Aumenta número de mortos em terremoto O governo japonês anunciou que subiu para dez o número de mortos do terremoto de 7,2 graus na escala Richter que atingiu o país no sábado. Segundo autoridades locais, o tremor deixou cerca de 250 feridos. As equipes de resgate continuam a busca de pelo menos 12 pessoas que ainda estão desaparecidas. O terremoto de sábado, que atingiu as províncias de Iwate, Miyagi e Fukushima, foi o mais forte desde agosto de 2005. No entanto, nenhum alerta de tsunami foi emitido.