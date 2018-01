Aumenta o número de presos sob suspeita de terrorismo Subiu para 10 o número de pessoas suspeitas de organizarem ações terroristas presas esta manhã no Reino Unido. A Polícia Metropolitana informou que quatro homens foram detidos em Londres. Outros quatro homens e duas mulheres foram presos na cidade universitária de Cambridge. Segundo a polícia, as mulheres e três dos quatro homens presos em Cambridge estavam no mesmo local, enquanto o quarto homem estava em um endereço diferente. A polícia vasculhava os dois locais. Em Londres, as prisões ocorreram após buscas em seis residências e três escritórios, realizadas no começo da manhã, no sudoeste da cidade.