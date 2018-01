Aumenta o risco de inundações no leste dos EUA

Mais uma tempestade de neve é esperada para hoje na região da Nova Inglaterra, um dia após uma grande nevasca cobrir cerca de 30 centímetros do solo em diversas comunidades. Segundo Eric Schwibs, funcionário do Serviço Meteorológico Nacional em Gray, no Maine, é possível que na tarde de hoje haja uma mistura de chuva e nevasca na costa norte da Nova Inglaterra.

As comunidades do interior poderão ver até 10 centímetros de neve. As tempestades, porém, devem ser mais amenas que as de ontem, que chegaram a encobrir 40 centímetros do solo no Estado de New Hampshire.

O aumento das temperaturas também pode trazer chuvas e derretimento da neve em outras partes do país, o que tem preocupado as autoridades, que alertam para o risco potencial de inundações e desmoronamento de telhados.

A sede do Serviço Nacional de Meteorologia em Chicago já emitiu um alerta para as pessoas que vivem nas proximidades dos rios para possíveis inundações quando a neve das montanhas e das ruas começar a derreter.

Em Ohio, meteorologistas preveem que a tempestade de chuva que deve cair no estado amanhã pode causar inundações. O derretimento da neve do topo de edifícios também tem preocupado as autoridades da Pensilvânia e de Michigan depois de vários telhados e coberturas ruírem neste inverno. Fonte: Associated Press.