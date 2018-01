Aumenta para 11 número de mortos por temporal nos EUA O temporal que afeta vários estados do centro e do sul dos Estados Unidos causou a morte de 11 pessoas, e forçou a evacuação de centenas de cidadãos devido às inundações. As autoridades mantiveram neste domingo o alerta diante das possíveis inundações em áreas dos estados de Arkansas, Missouri e Kentucky, onde várias estradas ficaram totalmente inundadas. O Kentucky é o estado com maior número de mortes por causa do temporal, um total de 8. No Arkansas, foi confirmada uma morte, e em Illinois outras duas, aparentemente de duas anciãs cuja casa se incendiou por causa de um relâmpago. As tempestades também afetaram os estados de Indiana e Tennessee, embora em menor escala. Além das vítimas mortais, o temporal provocou danos importantes em casas e estabelecimentos comerciais, arrancou árvores e telhados, e deixou milhares de pessoas sem eletricidade.