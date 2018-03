Aumenta para 32 número de mortos em explosão de complexo petroquímico no México

CIDADE DO MÉXICO - O número de trabalhadores mortos em razão da explosão registrada em um complexo petroquímico no Estado mexicano de Veracruz na quarta-feira, 20, subiu para 32, após a descoberta de quatro corpos, informou no domingo a Petróleos Mexicanos (Pemex).

"No dia de hoje (domingo) foram encontrados quatro corpos. Deste modo, o número de pessoas mortas no acidente é de 32", detalhou em um boletim assinado junto com a companhia Mexichem, operadora da fábrica Petroquímica Mexicana de Vinil em sociedade com a Pemex.

"No momento, foram reconhecidos e entregues 26 corpos a seus familiares", acrescentou o boletim. Dos 32 mortos, ainda há 6 corpos que não foram identificados, assim como seis famílias procurando seis pessoas, afirmou a empresa.

A unidade afetada, conhecida como Pajaritos, fica em Coatzacoalcos, Estado de Veracruz, e produzia policloreto de vinila. A explosão também deixou mais de 100 feridos, mas a maioria das pessoas já recebeu alta, segundo as autoridades. / EFE e AFP