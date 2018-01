Aumenta para 538 o número de mortes no terremoto da Argélia O número de mortes no terremoto que atingiu na noite desta quarta-feira o norte da Argélia subiu para 538 e pelo menos 4.800 pessoas ficaram feridas, informou o Ministério do Interior. O terremoto atingiu 6,7 graus na escala Richter e teve seu epicentro perto da cidade de Thenia, 60 km ao leste de Argel, a capital do país que também foi afetada. Durante toda a madrugada desta quinta-feira novos tremores foram sentidos em Argel. Segundo o primeiro-ministro argelino, Ahmed Uyahia, muitas pessoas ainda estão sob os escombros e o número de mortos deve aumentar. Em 1980, outro terremoto de 7,1 graus matou cerca de 2.500 pessoas na mesma região.