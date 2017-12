Aumenta para quase dois mil o número de mortos no Haiti O número de mortes provocadas pela passagem da tormenta tropical Jeanne subiu para quase dois mil, apesar de muitos ainda permanecerem desaparecidos. Autoridades disseram ter encontrado centenas de corpos na região noroeste do país, devastada pela tormenta. Até agora, morreram 1.970 pessoas e 884 estão desaparecidas, disse o porta-voz da agência de proteção civil haitiana, Dieufort Deslorges. As autoridades dizem que a maior parte dos desaparecidos podem estar mortos, no mar ou sob os escombros. Mais sobreviventes No domingo, dois homens foram encontrados semiconscientes. Eles foram levados a uma clínica improvisada onde os médicos atestaram que não comiam há vários dias e pareciam ter traumas psicológicos. Um deles havia perdido seus familiares nas inundações e o outro, Jacques Agelus Faustin, de 40 anos, foi resgatado caído sobre uma mangueira.