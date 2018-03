Aumenta pressão para que deputado deixe a candidatura O deputado Todd Akin, candidato ao Senado pelo Partido Republicano nas eleições deste ano, está sob forte pressão para desistir da campanha após ter feito comentários sobre aborto e estupro que causaram polêmica nos Estados Unidos. Ele têm até às 17h desta terça-feira (horário local, 18h pelo horário de Brasília) para retirar sua candidatura, de acordo com a lei do Estado do Missouri. Caso ele desista mais tarde, será preciso uma ordem judicial.