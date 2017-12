Aumenta tensão na Venezuela em torno do referendo Supostos partidários do presidente venezuelano, Hugo Chávez, incendiaram três veículos, agrediram um deputado da oposição e dispararam armas de fogo contra a Prefeitura de Caracas, segundo informou a Polícia Metropolitana da capital, subordinada ao prefeito, Alfredo Peña, da oposição. Os incidentes ocorreram momentos antes do início de uma concentração de chavistas na frente do Palácio de Miraflores, a sede do governo, e ilustram a tensão política no país. A definição sobre se haverá ou não um referendo no qual a oposição tentará revogar o mandato de Chávez é esperada para amanhã ou sábado.