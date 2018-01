Aumentam incidentes antiislâmicos e anti-semitas na Europa A União Européia vivendo um aumento dos incidentes antiislâmicos e anti-semitas depois dos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos e da intensificação do conflito no Oriente Médio. "Na Europa, temos que enfrentar não apenas um aumento da ´islãfobia´, mas também do anti-semitismo", disse o diretor do Centro de Monitoramento sobre Racismo e Xenofobia da UE, Beate Winkler. O centro afirma que no passado o sentimento antiislâmico era freqüentemente expressado através do abuso verbal, particularmente contra mulheres usando trajes muçulmanos. Por outro lado, incidentes envolvendo agressão física eram raros na maioria dos 15 países que compõem a União Européia. Ao apresentar um relatório sobre os impactos do 11 de setembro sobre as atitudes dos europeus em relação aos muçulmanos, o centro notou "uma hostilidade crescente e um aumento dos ataques verbais e físicos". O centro, que é baseado em Viena, deverá apresentar um relatório separado sobre o anti-semitismo no próximo mês. Segundo adiantou o presidente da entidade, Bob Purkiss, "o conflito no Oriente Médio tem sido usado para justificar o anti-semitismo", resultando "num número inacreditável" de incidentes contra judeus.