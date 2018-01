Aumentam os temores de uma guerra entre Índia e Paquistão Aumentando os temores de uma possível guerra entre as potências nucleares Índia e Paquistão, o governo indiano fortaleceu nesta quarta-feira a defesa marítima e deslocou cinco navios - uma fragata, um destróier e três corvetas equipados com mísseis - para a costa ocidental, perto das águas paquistanesas. A medida coincidiu com as declarações do primeiro-ministro da Índia, Atal Behari Vajpayee, que recorreu hoje à tensa fronteira na Caxemira e advertiu aos soldados indianos que se preparem para "uma batalha decisiva" contra insurgentes islâmicos apoiados pelo Paquistão. Centenas de soldados patrulhavam as ruas de Kupwara, local visitado hoje por Vajpayee na Caxemira indiana. "Estejam prontos para o sacrifício. Seu objetivo deve ser a vitória", disse o primeiro-ministro, acrescentando que a Índia foi forçada a empreender uma guerra indireta contra o Paquistão, país que acusa de treinar e armar os militantes islâmicos que há 12 anos lutam pela independência da Caxemira. O governo paquistanês nega que ajude os militantes, apesar de reconhecer que apóia a ideologia de "guerreiros da liberdade". Vajpayee disse também que sua visita - planejada para levantar o moral dos soldados - deixará uma clara mensagem ao Paquistão de que seu país está pronto para a guerra. O porta-voz da chancelaria paquistanesa, Aziz Ahmed Khan, disse que o Paquistão também está preparado para a guerra. "O Paquistão quer resolver todos os problemas com a Índia por meio de negociações e conversações de paz, mas nossas forças militares estão preparadas para responder a qualquer agressão. O aumento de tensões entre os dois vizinhos e rivais - que já travaram três guerras - começou após o ataque do dia 14 cometido por supostos militantes islâmicos contra uma base militar em Jammu-Caxemira, que deixou 34 mortos, a maioria mulheres e filhos de soldados indianos. O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, exortou hoje Índia e Paquistão a conterem-se em sua disputa pela Caxemira. Ele advertiu que se os dois países (ex-colônias britânicas) decidirem empreender uma iniciativa militar, "isso poderá precipitar a um conflito que envolverá toda a região, algo que terá implicações para todo o mundo". Cerca de 30 mil pessoas acompanharam hoje o funeral do líder separatista moderado Abdul Ghani Lone, assassinado a tiros por dois desconhecidos na terça-feira. "Queremos liberdade", gritaram durante o trajeto entre a casa de Lone e o cemitério onde ele foi enterrado.