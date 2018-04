Aumento de tropas dos EUA abre 'nova página', diz Afeganistão

O Afeganistão virou uma nova página nas relações do país com os Estados Unidos, segundo afirmou o porta-voz presidencial afegão nesta quarta-feira, 17, depois que o presidente Barack Obama ordenou o envio de mais 17 mil soldados para a batalha contra o Taleban. Obama em sua primeira decisão militar como comandante-em-chefe, afirmou que o aumento no número de militares era é motivada por "necessidades urgentes de segurança", embora tenha afirmado que os soldados sozinhos não resolverão o problema. Veja também: DOSSIÊ ESTADO: Afeganistão se converte na guerra de Obama Obama conversou com o presidente afegão, Hamid Karzai, durante a noite pela primeira vez desde que assumiu o cargo, há cerca de um mês. Os laços entre Washington e Cabul estavam tensos desde a posse, quando a nova administração questionou a governabilidade de Karzai e os protestos do presidente afegão contra a morte de civis por soldados estrangeiros. Após o telefonema, o porta-voz de Karzai afirmou que foi aberta uma nova página nas relações com os EUA. "O senhor Obama falou com o presidente sobre vários temas, incluindo passos para melhorar a segurança na região, equipamentos e treinamento para o Exército nacional, fortalecimento das relações bilaterais e o aumento do número de soldados também foi discutido", afirmou Humayun Hamidzada. "O aumento (de tropas) é necessário para estabilizar a situação crítica no Afeganistão, que não recebeu a atenção estratégica e os recursos para suas necessidades urgentes. É por isso que eu ordenei a revisão de nossas políticas quando cheguei ao cargo", disse Obama em comunicado na terça-feira, onde ainda afirmou que o aumento de tropas no país foi possível graças à diminuição das forças no Iraque. Os Estados Unidos têm atualmente cerca de 14 mil homens servindo no Afeganistão sob o comando das forças da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte). Outros 19 mil soldados estão sob o comando americano com a função de combater insurgentes do Taleban e da Al-Qaeda.