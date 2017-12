Ausência de Arafat entristece cidade de Jesus Israel manteve hoje (24) pela primeira vez em sete anos Yasser Arafat longe das celebrações de Natal de Belém, e moradores da cidade onde nasceu Jesus presenciaram uma procissão anual da Praça da Manjedoura com poucos peregrinos e pouca alegria em seus corações. Fiéis tocando tambores e gaitas de fole passaram sob bandeiras palestinas e pôsteres do ausente Arafat, que foi confinado por Israel à cidade cisjordaniana de Ramallah, 20 km ao norte, desde uma série de ataques terroristas palestinos no início de dezembro. Arafat falou a seu povo num discurso previamente gravado transmitido pela tevê palestina, dizendo que estava "com o coração cheio de tristeza". "Os tanques israelenses, as barreiras e os fuzis dos opressores impediram que eu compartilhasse com vocês nossa celebração anual nesta ocasião divina e abençoada", disse Arafat. "Todo o mundo que viu o que ocorreu... tem que saber que tipo de terror os fiéis nesta Terra Santa estão enfrentando". Completando 15 meses de terríveis confrontos, sufocantes bloqueios israelenses e tensões constantes que esmagaram a economia baseada no turismo de Belém, a ausência de Arafat deu um tom particularmente sombrio ao Natal deste ano. Em contraste com anos anteriores quando peregrinos e corais de todo o mundo lotavam esta cidade bíblica, apenas cristãos compareceram à Praça da Manjedoura, e uma magra presença era esperada na Missa do Galo na Catedral de Santa Catarina, perto da Igreja da Natividade, construída onde acredita-se nasceu Jesus. "Eu queria aproveitar o Natal. Mas o espírito de Natal não existe aqui. Belém é uma grande prisão", disse Richard Elias, 28 anos, que levava seu filho de quatro anos, George, vestido com roupas de Papai Noel. A praça quase não tinha decoração. Uma árvore de Natal estava enfeitada com apenas uma luz e poucas bolas coloridas. Numa grande faixa se lia: "(O primeiro-ministro israelense, Ariel) Sharon assassinou a alegria do Natal". "Nenhum negócio. Nenhuma pessoa", disse Tony Michael, 60 anos, parado com um único amigo em sua loja de souvenires na Praça da Manjedoura. "Está tudo muito mal em Belém". Ao cair da noite, Israel resistia a fortes pressões da União Européia e dos Estados Unidos para suspender a restrição de viagem. Israel afirmava que só o faria caso Arafat prendesse os assassinos de um ministro israelense. Arafat, um muçulmano, dizia que estava determinado a fazer a peregrinação, como tem feito desde que Belém tornou-se uma zona autônoma palestina poucos dias antes do Natal de 1995. Assessores haviam sugerido que ele poderia ir de carro até o bloqueio rodoviário ao sul de Ramallah, ou mesmo atravessar a pé. Mas hoje, Arafat estava evasivo, dizendo em resposta ao ultimato israelense: "Ninguém pode humilhar os palestinos ou fazê-los perder sua determinação". Mais cedo, Arafat reuniu-se com líderes cristãos, entre eles o Patriarca Latino, Michel Sabbah, o mais alto clérigo católico romano na Terra Santa e o primeiro palestino a ocupar o posto. "A dignidade do presidente Arafat é a dignidade de todos nós", afirmou Sabbah. "A ocupação é injusta com os palestinos, e eles têm o direito à liberdade. Esta é a mensagem do Natal". Israel não se curvava à condenação internacional. O embaixador belga Wilfred Geens destacou que Arafat é o único líder muçulmano que participa da Missa do Galo, numa mostra de tolerância religiosa. O Vaticano anunciou que estava pressionando pela passagem de Arafat, e o ministro do Exterior egípcio, Ahmed Maher, disse que a decisão do Estado judeu desafiava "a lei, a legitimidade, a lógica e a opinião pública internacional". O prefeito de Belém, Hanna Nasser, considerou a restrição de viagem "estúpida e irresponsável" e afirmou que iria boicotar a Missa do Galo se Arafat estivesse ausente. Danny Ayalon, um assessor de Sharon, disse que Israel estava fazendo "uma declaração política". "Não existe nenhuma relação com liberdade de religião", garantiu. Ele afirmou que Israel estava de luto por dezenas de "civis inocentes que foram brutalmente assassinados por terroristas palestinos... Não acho que deveríamos estar levando tudo normalmente".