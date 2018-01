Ausência de armas não abala justificativa para guerra, diz Straw A ausência de descobertas referentes às armas de destruição em massa supostamente mantidas e pesquisadas pelo regime de Saddam Hussein não prejudica a justificativa para a guerra anglo-americana, disse nesta sexta-feira o secretário de Exterior da Grã-Bretanha, Jack Straw. De acordo com ele, "a comunidade internacional aceitou" a teoria de que Saddam Hussein possuía as armas e negou que os aliados tenham exagerado a ameaça iraquiana somente para tentar legitimar o uso da força militar. "As pessoas tentam agora sugerir que, de alguma forma, a decisão sobre uma ação militar estava totalmente condicionada à descoberta de armas químicas e biológicas", disse Straw em entrevista à rádio BBC. "Não foi esse o caso. Apresentamos nossas evidências perante o Conselho de Segurança" (CS) da Organização das Nações Unidas (ONU). "Toda a comunidade internacional aceitou que Saddam possuía essas armas e representava uma ameaça", acredita. Apesar de Estados Unidos e Grã-Bretanha não terem obtido apoio do CS da ONU, Straw disse que o Iraque sob Saddam Hussein representava um perigo real para a comunidade internacional. "Se nós superestimamos a ameaça?", questionou. "Creio que não." Também em entrevista à BBC, o ex-ministro Robin Cook, que renunciou a seu posto no gabinete de Tony Blair por posicionar-se contra a guerra, alertou que a ausência de descobertas das armas de destruição em massa retira toda e qualquer legitimidade para a ação militar. "Essa guerra foi legítima? Foi necessária? Ela só o seria se Saddam tivesse capacidade militar para representar uma ameaça a nós", declarou. Veja o especial :